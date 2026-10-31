وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول "من الواضح أن الهجمات على السفن المدنية والإجراءات التي تزيد من حدة التوترات في البحر الأسود لا تخدم مصالح أحد".

وأضاف "ندعو جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية في هذا الشأن".

وتابع "لا يمكننا قبول هذه الهجمات تحت أي ظرف، بغض النظر عن الجهة التي تنفذها أو أي مبررات تساق لتبريرها. وندعو جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية في هذا الشأن".

وعلى الرغم من علاقاتها مع كل من روسيا وأوكرانيا، أثارت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود غضب تركيا.

وقدمت أنقرة مقترحا إلى روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات على السفن المدنية، لكنها تقول إن الطرفين المتحاربين لم يتخذا أي خطوات بشأنه.

وقال الرئيس التركي "سنواصل محادثاتنا مع الأطراف المعنية بهدف استعادة سلامة الملاحة في البحر الأسود".

وأضاف "أعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية من شأنه أيضا أن يمنح زخما جديدا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في أوكرانيا".

والأربعاء، أبلغ أردوغان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي بأن تركيا مستعدة لدعم الجهود الرامية إلى إحياء المسار الدبلوماسي بين أوكرانيا وروسيا وإنهاء الحرب عبر المفاوضات.