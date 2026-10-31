ويستعد الرئيس الأميركي لعقد 6 لقاءات انتخابية عبر الهاتف، اليوم، مع دخول حملة انتخابات التجديد النصفي مرحلتها الأخيرة، بحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وعقد ترامب مؤتمرا انتخابيا لدعم مرشحي الحزب الجمهوري بصورة شبه يومية طوال أيام شهر أكتوبر الجاري بهدف تعزيز مشاركة الناخبين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

إلغاء التجمعات الانتخابية

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، الخميس، إلغاء تجمعات انتخابية كان من المقرر عقدها في ولايتي آيوا وكانساس.

لكن شبكة "سي إن إن" ذكرت أنه أبدى غضبه من التغطية الإعلامية لقرار الإلغاء، وطالب بإعادة الفعاليتين إلى جدول أعماله، فيما من المقرر إقامة التجمعين يوم الأحد.

وقال ترامب -خلال لقاء انتخابي بدايتونا بيتش مساء الجمعة- إنه كان يعتقد أن هذا التجمع سيكون "الأخير"، قبل أن يتلقى اتصالات من أشخاص في ولايتي آيوا وكانساس طالبوه بإعادة تنظيم التجمعات الجماهيرية المباشرة.

وأضاف: "يوم الأحد، بينما تشاهدون جميعا مباريات كرة القدم، بينما سأكون مسافرًا على متن طائرة جميلة للغاية".

يشار إلى أن نائب ترامب، جي دي فانس، كان قد ألغى مؤتمرا صحفيا من المقرر عقده في ولاية مينيسوتا تحت عنوان "الحرب على الاحتيال".