وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 320 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي شهدتها البلاد، في اليوم الثالث من الاحتجاجات التي نظمتها نقابات عمالية وطلاب ونشطاء من حركة "السترات الصفراء".

وفي باريس، قدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 70 ألف شخص، مقارنة بـ110 آلاف متظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، ما يشير إلى تراجع حجم المشاركة في العاصمة.

مواجهات في باريس

وأفاد صحفيون من وكالة فرانس برس باندلاع مواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين في باريس، مع وصول المسيرة إلى وجهتها النهائية.

واستخدم بعض المتظاهرين مطارق لاقتلاع حجارة من الأرصفة ورشق عناصر الشرطة بها، فيما أُلقيت عبوة حارقة واحدة على الأقل باتجاه قوات الأمن.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واحتواء المواجهات.

ولم تقتصر التوترات على العاصمة الفرنسية، إذ شهدت مدينتا مرسيليا وتولوز أيضا تصاعدا في حدة التوتر خلال التحركات الاحتجاجية.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار الاحتجاجات لليوم الثالث، رغم تراجع أعداد المشاركين في باريس مقارنة بالأسبوع الماضي.