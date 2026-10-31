وأفادت السفارة الأميركية بأنها "على علم بتهديد ذي مصداقية بوقوع حادث يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.. في متحف تساريتسينو في موسكو".

ونقلت وكالة "تاس" الرسمية في وقت سابق، السبت، عن جهاز الأمن الاتحادي قوله ​إنه تلقى معلومات من ‌الولايات المتحدة عبر قنوات شركاء ‌معتمدة ‌عن استعدادات لشن هجوم إرهابي في موسكو، وأنه يتخذ ‌الإجراءات المناسبة.