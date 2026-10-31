وحذر التقرير الصادر هذا الأسبوع، من أن السلاح الروسي الجديد، الذي وصف بأنه "سلاح يوم القيامة"، قد يكون قادرا على تدمير آلاف الأقمار الاصطناعية دفعة واحدة.

ومن شأن هجوم من هذا النوع أن يخلف تداعيات كارثية على مستوى العالم، نظرا لاعتماد الدول الكبير على الخدمات التي توفرها الأقمار الاصطناعية.

سلاح يستهدف الأقمار الاصطناعية

وجاء في التقرير الذي صدر الإثنين حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تعمل روسيا على تطوير قمر اصطناعي مصمم لحمل سلاح نووي، رغم التزامها بالامتثال لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي تحظر وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض".

وأضاف التقرير: "يمكن لقدرة عسكرية فضائية من هذا النوع أن تتسبب في فقدان أو تدهور أداء آلاف الأقمار الاصطناعية التي تشغلها دول وشركات حول العالم بصورة سريعة ومفاجئة، إلى جانب تعطيل الخدمات الحيوية التي توفرها هذه الأقمار".

وتشمل هذه الخدمات الاتصالات والملاحة والأبحاث العلمية والأرصاد الجوية والأنشطة التجارية، فضلا عن الخدمات المرتبطة بالأمن القومي.

ولم يوضح التقرير الطريقة التي قد تستخدمها روسيا لنشر سلاحها النووي الجديد.

مخاطر عالية

في حال تفجير سلاح نووي في مدار حول الأرض، فقد ينتج عن الانفجار نبض كهرومغناطيسي قوي، قادر على تعطيل أقمار اصطناعية تبعد مئات الأميال عن موقع الانفجار الأولي.

وحذرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية من أن تداعيات هذا النوع من التفجيرات لن تقتصر على التأثيرات المباشرة، بل قد تستمر لسنوات، موضحة أنه "إضافة إلى آثاره الفورية، فإن التفجير النووي في الفضاء سيؤدي أيضا إلى تشكل أحزمة إشعاعية طويلة الأمد، يمكن أن تستمر لسنوات وتتسبب في إلحاق أضرار بالأقمار الاصطناعية التي تعرضت في البداية لتعطيل مؤقت فقط".

وبذلك، فإن خطورة هذا السلاح لا تقتصر على الأقمار الاصطناعية الموجودة بالقرب من نقطة الانفجار، بل قد تمتد إلى أقمار أخرى تتعرض للإشعاعات المتبقية في المدار خلال السنوات اللاحقة.

تحذير من هجوم روسي في الفضاء

حذر مسؤول عسكري بارز متخصص في العمليات الفضائية هذا الأسبوع من أن احتمال شن الكرملين هجوما على الأقمار الاصطناعية الموجودة في المدار أصبح أكثر ترجيحا.

وحسبما ذكر المارشال الجوي بول غودفري فإن هجوما من هذا النوع قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد البريطاني.

وأوضح أن اعتماد المجتمع على التكنولوجيا الفضائية، التي تشغل خدمات أساسية مثل الأنظمة المصرفية وتطبيقات الملاحة، جعله أكثر عرضة للخطر.

وفي حديثه إلى بودكاست "الجنرال والصحفي" التابع لصحيفة "التايمز"، قال غودفري: "ما لا يدركه الناس هو مدى الانتشار الكبير للتهديدات في المجال الفضائي. أعتقد أن القدرة على الصمود مهمة في هذا العالم المترابط، لأن كل شيء أصبح يقدم إلينا بسهولة شديدة".

وتحدث غودفري عن ما وصفه بأول حادثة معروفة للترهيب في الفضاء، وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث اقترب قمر اصطناعي روسي بصورة خطيرة من قمر آخر أميركي يوفر معلومات استخباراتية لأوكرانيا، حتى كاد يصطدم به.

وأكد غودفري أول قائد لقيادة الفضاء البريطانية عند تأسيسها عام 2021، أن الأقمار الاصطناعية المدنية تعد الأكثر عرضة لمثل هذه التهديدات، مشيرا إلى أن شبكة "غاليليو" الأوروبية للملاحة الفضائية تعد من الأهداف الرئيسية المحتملة.

وتوفر هذه الشبكة خدمات تحديد المواقع والملاحة اعتمادا على إشارات توقيت دقيقة تبثها الأقمار الاصطناعية.

ومن شأن تعطيل هذه الإشارات أن يؤثر في مجموعة واسعة من الأنشطة المدنية والاقتصادية التي تعتمد على أنظمة تحديد المواقع.

وكان قائد القوات الجوية الملكية البريطانية، المارشال الجوي السير هارف سميث، قد حذر الشهر الماضي من أن الفضاء يواجه حاليا "تهديدا غير مسبوق" من دول مثل روسيا.

ولفت سميث إلى أن الكرملين نفذ بالفعل عمليات وصفها بأنها عدائية في المدارات الفضائية المرتفعة، استهدفت أقمارا اصطناعية تابعة لحلف "الناتو"، إلى جانب محاولات لتعطيل أنظمة تحديد المواقع العالمية.