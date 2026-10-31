وجاء في بيان منسوب إلى خامنئي، نُشر على قناته في تطبيق تليغرام: "إذا شنّ الأعداء مجددا هجمات عسكرية أو إرهابية، فإن القوات المسلحة والشعب الإيراني هما من سيحددان توقيت وشروط إنهائها".

وخلال اجتماعه بكبار القادة العسكريين، أصدر المرشد "توجيهات بأن يُقابل كل مستوى ونوع من التهديدات برد فوري وفعال دون قيود جغرافية".

قبل هذا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الحرب مع إيران دخلت شهرها السابع، مؤكدا أنها "ليست حربا تقليدية"، ومشيرا إلى أن طهران تواجه أزمة مالية حادة تعجز معها عن دفع رواتب جنودها وعناصر الشرطة.

وأوضح ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، أن هناك محادثات جارية مع الجانب الإيراني، مضيفا أنهم "يرغبون في التحدث، ويواصلون الحديث. لكنهم لا يدفعون رواتب جنودهم، ولا رواتب رجال الشرطة لديهم".

وأضاف أن السلطات الإيرانية، "تواجه مشكلات كبيرة. وبصراحة، لدينا متسع من الوقت".

وشدد على أن واشنطن "تنفق مبالغ زهيدة نسبيا" في هذه الحرب، قائلا: "لقد بقينا هناك لمدة 7 أشهر".

وفي وقت سابق، السبت، أفادت القناة الإسرائيلية 15 (قناة I24) بأن الجيش الإسرائيلي أكمل جميع تحضيراته العسكرية استعدادا لتوجيه ضربة إلى إيران.

وذكرت القناة، ـن الجيش الإسرائيلي في "حالة تأهب قصوى لهجوم على إيران"، وأوضحت أن إسرائيل تعتقد أن حملة العسكرية المقبلة ستطول.

ونقلت القناة عن تقديرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن الدخول في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع طهران سيؤدي، على الأرجح، إلى تفعيل جبهة أخرى ضد حزب الله.