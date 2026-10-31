وفي اليوم نفسه، نشر مدير الاتصالات في إدارة ترامب، ستيفن تشيونغ، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، مقطع فيديو عبر منصة "إكس"، أرفقه بتعليق ألمح فيه إلى إمكانية العثور على متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض.

وكتب تشيونغ: "سيداتي وسادتي، أعتقد أننا ربما وجدنا المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض! نيكي ميناج".

وأثار المنشور موجة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ المستخدمون يتساءلون عما إذا كانت مغنية الراب الشهيرة مؤهلة بالفعل لتولي منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، وما إذا كان من الممكن أن تنتقل من عالم الموسيقى والترفيه إلى أحد أبرز المناصب الإعلامية في الإدارة الأميركية.

وفي وقت لاحق، ردت نيكي ميناج على منشور تشيونغ عبر منصة "إكس"، مستخدمة رمزين تعبيريين، أحدهما للعلم الأميركي والآخر لوجه مبتسم ابتسامة عريضة.

كما نشرت مقطع فيديو خاصا بها، أظهرت فيه المقصورة الداخلية للطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان".

ورغم التفاعل الواسع مع هذه التطورات، لم يصدر أي إعلان رسمي أو تأكيد بشأن تعيين ميناج متحدثة باسم البيت الأبيض.

ترامب يثير التكهنات

أعاد تطور جديد الجدل بشأن احتمال تولي ميناج هذا المنصب، الذي شغلته سابقا كاتي زكريا لمدة 5 أيام فقط.

وهذه المرة، جاءت التصريحات المثيرة للاهتمام مباشرة من الرئيس ترامب.

فخلال مقابلة مع الإعلامي بيني جونسون، مقدم بودكاست "The Benny Show"، وجّه جونسون سؤالا إلى ترامب بشأن إمكانية تعيين ميناج متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض.

وردّ ترامب بتصريحات مفاجئة، قائلا: "هذه فكرة جيدة. أعتقد أن عليّ التفكير في الأمر... سأفكر في ذلك".

وأثار تصريح ترامب حسبما ذكر موقع "ذا نيوز" الإخباري، تفاعلا واسعا على الإنترنت، إذ شكك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مدى ملاءمة ميناج لتولي منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وفي المقابل، تعامل آخرون مع تصريح ترامب على أنه مجرد مزحة، مؤكدين أن اتخاذ قرار بشأن التعيين في منصب مهم مثل المتحدث باسم البيت الأبيض، يخضع لمقاييس صارمة.