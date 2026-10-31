وأصدرت المحكمة حكمها بحق ليرين لاي ويوانسي تشين، مع إخضاعهما للمراقبة لمدة3 سنوات بعد الإفراج عنهما، إثر اعترافهما بالعمل بتوجيهات من وزارة أمن الدولة الصينية.

ووفقا لوزارة العدل الأميركية، نفذ الرجلان أنشطة استخباراتية سرية داخل الولايات المتحدة، شملت ترتيب عمليات تسليم أموال بطرق سرية مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

كما جمعا معلومات عن أفراد ومنشآت عسكرية أميركية، وسعيا إلى تجنيد عسكريين للعمل لصالح الاستخبارات الصينية.

وقال رومان روزجافسكي، المدير المساعد لقسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفدرالي: "ليكن هذا الحكم بمثابة تحذير واضح. إذا حاولتم تعريض سلامة وأمن أفراد جيشنا أو مواطنينا أو أمتنا للخطر، فإن العدالة ستطالكم".

وكشفت وزارة العدل أن لاي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية، قبل أن يجند تشين، الذي يحمل إقامة دائمة في البلاد، للعمل لصالح الاستخبارات الصينية.

وتولى لاي في البداية مهمة الوسيط بين تشين وضباط الاستخبارات الصينيين، قبل أن يبدأ الأخير تلقي التعليمات مباشرة من المسؤولين عن تشغيله.

وبحسب الوزارة، عمل الرجلان منذ مايو2021 على الأقل لصالح جهة تابعة للحكومة الصينية تتولى تنفيذ عمليات استخباراتية خارجية وأنشطة مكافحة التجسس.

وألقي القبض عليهما في يونيو 2025، قبل أن يقرا بالذنب في تهم تتعلق بالتآمر للعمل كعميلين لحكومة أجنبية، والعمل لصالحها دون إخطار السلطات الأميركية، وفقا لما يقتضيه القانون.