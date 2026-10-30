وأوضح ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، أن هناك محادثات جارية مع الجانب الإيراني، مضيفا: "إنهم يرغبون في التحدث، ويواصلون الحديث. لكنهم لا يدفعون رواتب جنودهم، ولا رواتب رجال الشرطة لديهم".

وأضاف أن السلطات الإيرانية، "تواجه مشكلات كبيرة. وبصراحة، لدينا متسع من الوقت".

وشدد على أن واشنطن "تنفق مبالغ زهيدة نسبيا" في هذه الحرب، قائلا: "لقد بقينا هناك لمدة 7 أشهر".

تأتي تصريحات ترامب في ظل تأكيدات أميركية متواصلة بشأن تدهور حاد للاقتصاد الإيراني.

وزارة الخزانة الأميركية قالت إن الريال الإيراني فقد نحو ربع قيمته منذ أغسطس الماضي، كما بلغ معدل التضخم السنوي في إيران 90% في سبتمبر، مقابل 35% أوائل عام 2025، فيما لم تحمل إيران أي نفط على ناقلات منذ 25 أغسطس الماضي بسبب الحصار الأميركي.

وتأتي هذه الأزمة في وقت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن الجمود الحالي.