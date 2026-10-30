وأوضحت الهيئة، في تحذير استند إلى بلاغ من ربان السفينة، أن المقذوف أصاب الجانب الأيسر منها، مؤكدة أن أفراد الطاقم بخير، ولم ترد تقارير عن آثار بيئية حتى وقت إصدار التحذير.

ووقع الحادث عند الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي لم تحدد هوية السفينة أو الجهة المسؤولة عن استهدافها.

ودعت الهيئة السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، فيما تواصل السلطات التحقيق.