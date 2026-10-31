وتأتي هذه التحركات قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، وسط توقعات محللين مستقلين بخسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب، ومنافسة محتدمة على السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق وكالة "رويترز".

وتركزت الإجراءات القانونية في ألاسكا، حيث قد يسهم سباق متقارب على أحد مقاعد مجلس الشيوخ في تحديد الأغلبية، وكاليفورنيا التي يستغرق فرز الأصوات فيها عادة وقتا أطول من معظم الولايات الأخرى.

نزاع ألاسكا قد يؤخر حسم الأغلبية

رفعت وزارة العدل الأميركية، دعوى معدلة في ألاسكا تسعى من خلالها إلى منع المصادقة على النتائج في حال خسارة الجمهوريين بفارق ضئيل، استنادا إلى اتهامات لناشطين ديمقراطيين بدعم مرشح يحمل اسما مشابها لاسم السيناتور الجمهوري الحالي، بهدف تشتيت الأصوات.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن ناشطين في حملة المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا أقنعوا مدرسا متقاعدا يدعى دانيال ج. سوليفان جونيور بخوض السباق، في مواجهة السيناتور الجمهوري دان س. سوليفان.

واتهمت وزارة العدل أعضاء في حملة بيلتولا بتنظيم "حملة زائفة بهدف تضليل الناخبين".

في المقابل، طلبت حملة المرشحة الديمقراطية من المحكمة رفض الدعوى المعدلة، معتبرة أن الوزارة تفتقر إلى الأساس والصلاحية القانونيين لرفع القضية. وكانت الحملة قد نفت أي صلة لها بحملتي المرشحين اللذين يحملان اسم سوليفان.

كما نفى دانيال ج. سوليفان، المدرج على بطاقة الاقتراع بصفته غير منتسب إلى أي حزب، أن يكون هدف ترشحه إرباك الناخبين أو تحويل الأصوات عن المرشح الجمهوري.

وقد يؤدي النزاع إلى تأخر حسم السيطرة على مجلس الشيوخ لأسابيع، إذا كانت نتيجة ألاسكا حاسمة في تحديد الأغلبية. ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صاف يبلغ أربعة مقاعد لاستعادة السيطرة على المجلس.

تحقيق بشأن التصويت في كاليفورنيا

وفي كاليفورنيا، كثفت وزارة العدل ضغوطها على مسؤولي الانتخابات، وأصدرت أوامر استدعاء ضمن تحقيق جنائي في مزاعم بشأن تصويت أشخاص لا يحملون الجنسية الأميركية، بحسب نسخ من الأوامر اطلعت عليها "رويترز".

ووصفت الوكالة هذه الخطوات مجتمعة بأنها تدخل اتحادي استثنائي في انتخابات تتولى الولايات والسلطات المحلية إدارتها. وقال مسؤولون انتخابيون في أنحاء الولايات المتحدة إنهم يستعدون لمزيد من الطعون القانونية من واشنطن.

وتحمل نتائج الانتخابات تداعيات مباشرة على العامين المتبقيين من ولاية ترامب؛ إذ تتيح سيطرة الديمقراطيين على إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما فتح تحقيقات مع إدارته، وزيادة الضغوط عليه لإنهاء حرب إيران.

عودة تجمعات ألغيت قبل يوم

وبالتوازي مع التحركات القضائية، عدل ترامب برنامج الأيام الأخيرة من حملته، وأعاد إدراج تجمعين انتخابيين في كنساس وأيوا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أقل من 24 ساعة من إلغائهما.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس يعتزم أيضا المشاركة في نحو 20 فعالية انتخابية افتراضية قبل يوم الاقتراع.

ومن المقرر أن يشارك ترامب، الجمعة، في فعالية انتخابية بفلوريدا لحشد أنصاره في الولاية التي فاز بها بفارق مريح عام 2024، لكن مؤشرات التصويت المبكر فيها مالت لصالح الديمقراطيين، بحسب "رويترز".

وتأتي الزيارة بعد فعاليات انتخابية شارك فيها خلال الأسبوع في مسيسيبي وساوث كارولاينا، وهما من الولايات التي يتوقع الجمهوريون عادة الفوز بها.

في المقابل، تشارك نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، التي خسرت انتخابات الرئاسة أمام ترامب عام 2024، في تجمع للديمقراطيين بمدينة أتلانتا، الجمعة.

وقالت هاريس خلال فعالية في ماكون بولاية جورجيا، الخميس: "كان العام ونصف العام الماضيان ثقيلين. والآن نحن في مرحلة يمكننا فيها تحقيق الكثير".

أكثر من 46 مليون صوت مبكر

وأفاد مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا بأن أكثر من 46 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم مبكرا حتى صباح الجمعة، متجاوزين إجمالي التصويت المبكر المسجل في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

وكان البابا ليو، المولود في شيكاغو، من بين المصوتين عبر البريد، ليصبح أول بابا يدلي بصوته في انتخابات أميركية، بحسب بيان للمكتب الصحفي للفاتيكان نقلته "رويترز".

وجاء تصويته بعدما انتقد الحرب على إيران، ووصف معاملة إدارة ترامب للمهاجرين بأنها انحراف عن تعاليم المسيح.