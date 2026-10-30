وقال النائب الأوكراني البارز ديفيد أراخاميا إن قافلة مساعدات وصلت إلى البلدة بموجب وقف محلي لإطلاق النار، توسطت فيه السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب.

وأضاف أن عددا من السكان غادروا أوليشكي باتجاه مدينة أنابا الروسية، في رحلة تقودهم لاحقا إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

وبحسب أراخاميا، سينتقل السكان جوا إلى بيلاروسيا، ثم يستقلون حافلات لاستكمال رحلتهم إلى أوكرانيا.

ورغم ما تعكسه العملية من تعاون نادر بين الطرفين، تحفظ متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اعتبارها مؤشرا إلى تسوية أوسع، قائلا إنه "من الصعب تعميمه" بوصفه خطوة نحو سلام شامل.

وتزامنت عملية الإغاثة مع استمرار الهجمات في مناطق أخرى. وأفاد مسؤولون بأن هجمات روسية استهدفت خلال الليل سبع مناطق أوكرانية، إضافة إلى العاصمة كييف ومدينة دنيبرو.

وكان هجوم بمسيرة روسية على رصيف محطة قطار في دنيبرو، الخميس، قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا.