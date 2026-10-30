ومن المتوقع أن ينضم طلاب المدارس والجامعات إلى العديد من المسيرات، فيما دعا اتحاد نقابات العمال المستقلة إلى إضرابات في عدة قطاعات، من بينها النقل العام، سواء المحلي أو البعيد المدى، وقطاع الرعاية الصحية.

ونُشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

وتستهدف الاحتجاجات ائتلاف ميلوني، المكون من 3 أحزاب يمينية متطرفة ومحافظة، والذي يتولى السلطة في إيطاليا منذ 4 سنوات، إذ يحمل المتظاهرون الحكومة مسؤولية ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الأجور.

كما يطالب الطلاب بزيادة التمويل المخصص للمدارس والجامعات.

وكانت أعمال شغب قد اندلعت في مدينة ميلانو يوم 18 أكتوبر الجاري، عقب احتجاجات بدأت سلمية، رفضا لارتفاع تكاليف المعيشة وعدد من الخطط التشريعية الحكومية.