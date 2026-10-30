ونقل التقرير عن الاستخبارات الأوكرانية، أن الطائرات المسيرة الروسية التي تستخدم حاليا في شن هجمات مكثفة على الأراضي الأوكرانية تحتوي على حواسيب إلكترونية صغيرة للتحكم بالطيران، تنتجها شركة "راسبيري باي" البريطانية، ومقرها مدينة كامبريدج.

وجاء هذا الاكتشاف بعد أن فحص خبراء أوكرانيون حطام طائرات مسيرة روسية أسقطت خلال العمليات العسكرية.

وقال مفوض الرئيس الأوكراني لسياسة العقوبات، فلاديسلاف فلاسيـوك: "ستجدون نظام التحكم بالطيران هذا في معظم الطائرات المسيرة".

وأضاف: "إنه أحد المكونات الأساسية والحاسمة في عمل هذه الطائرات. أتوقع بالفعل من شركة راسبيري باي أن تبذل جهودا أكبر بكثير لتعزيز إجراءات الامتثال والرقابة الداخلية، وأن تدقق في الجهات التي تبيع لها منتجاتها".

ولم تقتصر المكونات الأجنبية التي عُثر عليها داخل الأسلحة الروسية على المنتجات البريطانية، إذ تمكن المحققون من تتبع مكونات أخرى تعود إلى شركات في الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا والصين.

وبحسب التقرير، تباع هذه المكونات في البداية إلى شركات وسيطة، قبل أن تشحن لاحقا إلى شركات روسية خاضعة للعقوبات الدولية، حيث تستخدم في تصنيع المعدات العسكرية التي تعتمد عليها موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

مسيرات روسية جديدة بقدرات مميزة

اطلعت "ذا صن" على طائرات مسيرة روسية من طرازات "غيران-4" و"غيران-5"، إضافة إلى رؤوس حربية لطائرة "فيلين"، التي تتميز بتصميم يشبه سمكة القرش.

وتعتمد هذه الأنظمة على مكونات إلكترونية أجنبية، من بينها الأجزاء التي كشف عنها التحقيق الأوكراني.

وتتميز "غيران-5" بقدرتها على الوصول إلى سرعة تبلغ 375 ميلا في الساعة، أي نحو 603 كيلومترات في الساعة.

وتتيح لها هذه السرعة التفوق على الطائرات المسيرة الاعتراضية الأوكرانية المصممة لإسقاط المسيرات المعادية.

وطبقا للتقرير، انخفض معدل نجاح المسيرات الاعتراضية الأوكرانية من 90 بالمئة إلى 60 بالمئة منذ أن بدأت روسيا استخدام هذا السلاح الجديد.

وأشار التقرير إلى أن قواعد إطلاق المسيرات الواقعة بالقرب من الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا تضع أهدافا في عمق أراضي حلف شمال الأطلسي "الناتو" ضمن نطاق هذه الطائرات.

زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات

في ضوء هذه الاكتشافات، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى فرض "عقوبات جديدة وأكثر صرامة"، بهدف منع وصول المكونات الإلكترونية والتقنيات المستخدمة في تصنيع الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وتسعى كييف إلى تشديد الرقابة على سلاسل توريد المكونات التكنولوجية، خصوصا تلك التي يمكن استخدامها في التطبيقات المدنية والعسكرية على حد سواء، لمنع وصولها إلى الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات.

الشركة البريطانية تعلّق

أعربت شركة "راسبيري باي" البريطانية عن استيائها من الأدلة التي تشير إلى وصول منتجاتها إلى روسيا.

وقالت الشركة في بيان: "تشعر الشركة بخيبة أمل إزاء الأدلة التي تظهر وصول منتجاتها إلى روسيا، وتدين بشدة هذه التجارة غير القانونية".

وأضافت: "تطبق الشركة أكثر الإجراءات صرامة لمنع حدوث ذلك".

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أنها تتعامل مع الادعاءات الأوكرانية "بمنتهى الجدية".

ويثير الكشف عن وجود مكونات إلكترونية بريطانية داخل الطائرات المسيرة الروسية تساؤلات بشأن فعالية العقوبات والقيود المفروضة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، ومدى قدرة الشركات المصنعة على منع وصول منتجاتها إلى جهات خاضعة للعقوبات عبر وسطاء وشبكات توريد غير مباشرة.