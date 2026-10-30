أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات البرلمان (الكنيست)، من دون تغيير في خريطة المعسكرات السياسية التي كشف عنها سابقا.