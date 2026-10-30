أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات البرلمان (الكنيست)، من دون تغيير في خريطة المعسكرات السياسية التي كشف عنها سابقا.
وجاءت النتائج النهائية للأحزاب كالتالي:
- حزب الليكود بزعامة نتنياهو: 27 مقعدا.
- حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت: 21 مقعدا.
- حزب "معا": 12 مقعدا.
- القائمة المشتركة: 11 مقعدا.
- القائمة العربية الموحدة وحزب الديمقراطيون: 8 مقاعد لكل منهما.
- أحزاب "يهدوت هتوراه" و"إسرائيل بيتنا" و"عوتسما يهوديت": 7 مقاعد لكل منها.
- حزبا "شاس" والصهيونية الدينية: 6 مقاعد لكل منهما.