وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "نفذت القوات الروسية، الليلة، هجومًا واسع النطاق باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة، ما أسفر عن تدمير منشآت البنى التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا، والسفن البحرية التابعة للقوات الأوكرانية"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت: "تم استهداف منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، متخصصة في إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى منش ت الطاقة التي تدعم تشغيلها، في كييف ومقاطعتي كييف ودنيبروبيتروفسك".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم استهداف سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل بضائع ذات استخدام مزدوج إلى ميناء أوديسا لصالح القوات الأوكرانية.

كما استهدفت القوات الروسية منشأة تُنتج مكونات للطائرات المسيرة المخصصة للاستطلاع والهجوم، بحسب الوزارة.

ومنذ منتصف يوليو 2026، دأب الجيش الروسي يوميا، على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات نظام كييف، بحسب سبوتنيك.