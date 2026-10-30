وقال عمدة موسكو إن نحو 862 طائرة مسيرة أوكرانية توجهت نحو منطقة موسكو منذ مساء الخميس، وقد جرى تدمير غالبيتها على مسافة بعيدة".

وأضاف سوبيانين، في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن فرق خدمات الطوارئ تعمل في مواقع سقوط حطام المسيرات، دون ذكر مزيد من التفاصيل، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت الوكالة الروسية للنقل الجوي بأنه تم فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في المطارات الواقعة بضواحي موسكو خلال ساعات الليل.

وخلال الليلة السابقة (الأربعاء الخميس) وصلت النتيجة التراكمية للمسيرات الأوكرانية التي تم تدميرها لدى اقترابها من موسكو إلى 231 مسيرة.

كذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، إن دفاعاتها الجوية أسقطت 1425 مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.