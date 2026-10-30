وأعلنت موسكو الخميس، أن لافروف سيستغل كلمته هناك للتعبير عن رفضه للعقوبات الدولية.

وسيكون اجتماع وزراء مجموعة العشرين تحضيريا لقمة "العشرين" المقرر عقدها يومي 14 و15 ديسمبر في ميامي.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق بأن محور النقاش في أتلانتا سيكون الاقتصاد العالمي، مع تحليل النزعات المدمرة التي ترصد حاليا في المشهد الجيوسياسي.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن وجّهت دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في 27 أكتوبر إن قرار مشاركة بوتين شخصياً في القمة لم يُتخذ بعد.

وتأتي الزيارة قبيل جولة جديدة من المحادثات بين مسؤولين من موسكو وكييف وواشنطن بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.