وجاء هذا التقرير بعد يوم واحد من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر فيما كانت أولى عمليات إطلاق لأسلحة الباليستية منذ 17 يوما.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن كيم جونغ أون زار، يوم الخميس، معرضا لمجموعة متنوعة من طائرات الهجوم والطائرات المسيرة الأخرى التي تظهر الإنجازات الأخيرة في مجال تكنولوجيا الطيران غير المأهول.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعرض ضم أنواعًا مختلفة من الطائرات المسيرة الاستراتيجية والتكتيكية متعددة الأغراض، وطائرات مسيّرة انتحارية، وأنظمة قتالية أخرى، بينما شمل عرض الأسلحة طائرات مسيرة تكتيكية انتحارية، وصواريخ كروز، ووحدة قاذفات صواريخ متعددة عيار 600 ملم.

وأكدت الوكالة أن صواريخ جو أرض أطلقتها طائرات مسيرة انتحارية ومتعددة الأغراض، إلى جانب صواريخ كروز، أصابت هدفًا على جزيرة بدقة 100%، وفق لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي كلمة ألقاها في المعرض، شدد كيم على الحاجة إلى الاستحواذ على "التفوق المطلق في تكنولوجيا الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي الدفاعي"، وأعلن عن خطوات غير محددة لازمة "لتوسيع وتقوية تكنولوجيا الطيران غير المأهول بسرعة"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.