وحسب التحقيق الذي حصل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي على نسخة منه، اعترف سيلفيا بتسريب معلومات سرية تتعلق بأوكرانيا وإيران، لصحفيين يعملان لدى وسيلتي إعلام مختلفتين، على مدار عام كامل.

وكانت تقارير صحفية أفادت أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أصدر قرارا هذا الأسبوع، بإقالة سيلفيا من منصبه، من دون تفسير سبب ذلك.

لكن وفق "أكسيوس"، أقر الضابط، الذي قضى مسيرة مهنية طويلة في الخدمة العسكرية، بارتكاب هذه الأفعال في تسجيل مصور، وذلك بعد أن أخفق في 4 اختبارات بجهاز كشف الكذب، واضطر للاعتراف.

واتهم التقرير القائد العسكري المقال بتسريب معلومات غير مصرح بها لوسائل الإعلام.

وخلال التحقيق معه، تعاون سيلفيا في الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتعامله مع وسائل الإعلام، كما سلم هاتفه الشخصي لإجراء فحص تقني، وذلك بعد خوض 4 جلسات مع جهاز كشف الكذب.

ويشير التقرير ومسؤولون أميركيون إلى أن عمليات التسريب التي قام بها سيلفيا بدأت في يونيو 2025، أي قبل تقييد وصول وسائل الإعلام الرئيسية إلى مقر البنتاغون، واستمرت بعد ذلك عبر تطبيق "سغنال" المشفر للتراسل، بالإضافة إلى لقاء مع وسيلة إعلامية جرى في مطعم بولاية فرجينيا.

ويعد سيلفيا، القائد السابق للفرقة 101 المحمولة جوا، أحدث حلقة في سلسلة طويلة من كبار الضباط الذين أبعدوا عن مناصبهم، منذ وصول هيغسيث إلى البنتاغون قبل عامين تقريبا.

ولم يعلن بعد عن بديل لسيلفيا، كما لا يزال من غير الواضح من سيتولى مسؤولياته.