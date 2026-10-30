وكانت الطائرة، حسب وزارة الدفاع الإيطالية، تعمل ‌في إطار مهمة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأوروبي، تخضع ‌حاليا لقيادة إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلا عن رئيس بلدية برتشكو، قوله إن المروحية سقطت في ‌بلدة ⁠جوريتسه التابعة للمنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة التحطم، ونشرت وسائل إعلام محلية صور الطائرة مقلوبة ⁠على ‌الأرض ومحطمة.

وعبرت ⁠رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ⁠عن تعازيها، وكتبت على منصة "إكس": "خواطري مع الضحايا ⁠وعائلاتهم، ومع جميع من يعملون، في إطار المهمة، على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد مسؤول ببعثة الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام تحطم الطائرة، لكنه لم يقدم ‌تفاصيل بشأن عدد القتلى الذي أعلنته وزارة الدفاع الإيطالية.