ووصف زيلينسكي الهجوم بأنه "مروع"، موضحا أن الضربة استهدفت رصيفا كان يتوقف عنده قطار للضواحي وآخر لنقل الركاب.

وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس": "هاجم الروس الرصيف حيث كان قطار للضواحي وآخر مخصص للركاب متوقفين. للأسف، بلغ عدد الضحايا حتى اللحظة 13 شخصا".

وشدد الرئيس الأوكراني على "ضرورة أن تتخذ أميركا وأوروبا خطوات عادلة وحاسمة في مواجهة التصعيد الروسي".

وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية إن مسيرة روسية تعمل بمحرك نفاث أصابت رصيفا كان يستعد عنده قطار للانطلاق من دنيبرو إلى مدينة زابوريجيا.

وأضافت الشركة أن أشخاصا كانوا موجودين على الرصيف رغم التحذير من ارتفاع مستوى الخطر، مشيرة إلى وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الهجوم، بحسب وكالة "رويترز".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين، بأن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص.

ويأتي الهجوم بعد ضربات سابقة طالت قطارات ومنشآت للسكك الحديدية. ففي 2 سبتمبر الماضي، أعلنت الشركة الأوكرانية المشغلة للشبكة أن مسيرة روسية أصابت قرب قطار على خط أوديسا–دنيبرو، ما ألحق أضرارا بالقاطرة.

وأوضحت الشركة، وفق وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، أن الركاب وأفراد الطاقم أخلوا القطار إلى مسافة آمنة قبل الضربة، ولم تسجل إصابات.

وتؤدي شبكة القطارات دورا أساسيا في تنقل السكان وإجلائهم خلال الحرب، فيما لا يزال المجال الجوي الأوكراني مغلقا أمام الطيران المدني، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران.

ومن أبرز الهجمات التي استهدفت محطات القطارات خلال الحرب، الضربة التي أصابت محطة كراماتورسك شرقي أوكرانيا في 8 أبريل 2022، بينما كان مدنيون ينتظرون قطارات الإجلاء.

وبحسب وزارة الداخلية الأوكرانية، قتل في ذلك الهجوم 61 شخصا، بينهم 9 أطفال، وأصيب 121 آخرون.