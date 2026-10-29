وجاءت تصريحات بوتين خلال قمة روسيا وإفريقيا في موسكو، حيث تحدث عن مشروع روسي خاص بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية يحمل اسم "راستفيت"، ويوفر اتصالات بالإنترنت للمستخدمين انطلاقا من الفضاء.

وقال بوتين عن ماسك: "إنه عبقري، عبقري حقيقي. نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الأميركيين، بمن فيهم السيد ماسك".

وتندرج خدمة "ستارلينك" ضمن شركة "سبيس إكس" التي يملكها ماسك. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.

وأضاف بوتين أن التواصل مع ماسك مهم لضمان عدم "تداخل" أقمار "راستفيت" و"ستارلينك" مع بعضها بعضا في المدار.

وقال: "نحن وشركاؤنا الأميركيون نولي هذا الأمر أهمية متبادلة، وعلى الرغم من جميع الخلافات السياسية، فإننا نعمل بجد".

وأطلقت "ستارلينك"، وفقا للشركة، نحو 13 ألف قمر اصطناعي، في حين لا يتجاوز عدد الأقمار الاصطناعية التابعة لمشروع "راستفيت" الموجودة حاليا في المدار بضع عشرات، بحسب مواقع إلكترونية متخصصة في تتبع الأقمار الاصطناعية.

وقالت السفارة الروسية في جنوب إفريقيا، الأربعاء، إن "راستفيت" يمثل "البديل الروسي لستارلينك"، مشيرة إلى أنه "لا يمثل سوى الخطوات الأولى للبلاد في هذا المجال".

وكتبت السفارة: "تحافظ روسيا على اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، بما في ذلك مع إيلون ماسك".

وجاءت تصريحات بوتين بشأن "راستفيت" و"ستارلينك" في وقت تبدو فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا متجهة نحو التقارب، رغم اقتراب مرور 5 سنوات على بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

واعتمدت أوكرانيا على خدمة الإنترنت التي توفرها "ستارلينك" في جهودها لصد القوات الروسية. لكن الجيش الأوكراني واجه الأسبوع الماضي، بصورة مفاجئة، مشكلات في الاتصال بالخدمة، وهو ما أقر ماسك بأن شركة "سبيس إكس" تسببت فيه متهما كييف باستخدامه في أغراض هجومية.