وقال رئيس شرطة المنطقة عارف عزيز إن الانفجار وقع خلال الليل بمنطقة ثارباركار في إقليم السند.

وأضاف أن من بين الضحايا أحد العاملين بالمنشأة ومرضى وأقاربهم.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية خليل ابرو إنه كان يتم نقل المرضى إلى مستشفى آخر عندما وقع الانفجار.

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زارداري عن أسفه لوقوع ضحايا، ودعا لإجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد سبب الحادث، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.