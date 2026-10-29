وفي وقت سابق اليوم الخميس قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم مقذوفا باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية.

وقال خفر السواحل الياباني إن المقذوف ربما يكون صاروخا باليستيا، وسقط بالفعل في البحر.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية سلاحا قد يكون باليستيا، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صواريخ باليستية يوم 12 أكتوبر وسط توتر متصاعد على الحدود بين الكوريتين على خلفية انفجار لغم أدى إلى إصابة جنود كوريين جنوبيين الشهر الماضي.

وأجرت بيونغيانغ تجارب صاروخية في أكثر من 10 وقائع هذا العام.