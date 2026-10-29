وقال دبلوماسي كوبي إن الرجل، ويدعى ريتشارد، كان عضوا في الوفد الممثل لبلاده لدى الأمم المتحدة.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في مقابلة سابقة، إن وزير الخارجية ماركو روبيو وقع قرار طرد الرجل، الذي "دفع" دبلوماسيا أميركيا وحاول الاعتداء عليه.

ووقعت المواجهة في الأمم المتحدة الثلاثاء، وخلال جلسة مخصصة لقرار سنوي يدعو إلى إنهاء الحظر الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود، احتج ممثلو الدولة الجزيرة بصوت مرتفع على كلمة والتز وقاطعوه.

وتظهر مقاطع فيديو الدبلوماسي الذي طرد لاحقا، وهو يحاول، فيما يبدو، منع شخص من تصويره.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عرض الجانب الكوبي تفاصيل الواقعة، وقال إن ممثلا أميركيا مارس ضغوطا على الدبلوماسي.

وكان والتز قد وجه، في كلمته أمام المنصة، انتقادات حادة للقيادة الكوبية منذ عهد فيدل كاسترو.

وتوجه وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز نحو المنصة متهما والتز بالكذب، عندها خاطبه الأخير بعبارات من بينها: "هذه ليست ديكتاتوريتك الشيوعية"، و"هذه أميركا. تراجع إلى الخلف".