وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأربعاء، إن هذه الشحنات تمثل علامة فارقة في جهود بلاده لتعزيز الأمن القومي وتحقيق "الردع الوقائي ضد العدوان"، بحسب ما كتبه على منصة "إكس".

وأضاف أبي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ساهم في ضمان تسليم مقاتلات "سو-35"، المصنفة ضمن مقاتلات الجيل الرابع، قبل عام من الموعد المحدد.

ولم يعلن رئيس الوزراء الإثيوبي قيمة الاتفاقية، أو موعد تسليم أنظمة "إس-400"، كما لم يكشف عن المواقع التي ستتمركز فيها المقاتلات وبطاريات الدفاع الجوي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه إثيوبيا تحديات أمنية متعددة، من بينها تجدد التوترات في إقليم تيغراي شمالي البلاد، حيث شن تحالف من المتمردين هجوما على الحكومة الشهر الماضي، ما أدى إلى تجدد القتال في المنطقة التي شهدت حربا دامية بين عامي 2020 و2022 أودت بحياة مئات الآلاف.