وأوضح أن قوام ​القوة العاملة سيصل إلى المستوى المطلوب لضمان سير أعمال البناء وفقا للمخطط بحلول ​أوائل عام 2027.

وكانت الشركة قد ​أجْلت مئات الموظفين من محطة بوشهر، وهي المحطة ‌النووية ⁠الوحيدة قيد التشغيل في إيران، عقب اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في ​فبراير.

وتعمل ​روس ⁠آتوم حاليا على بناء وحدتين نوويتين جديدتين في ​الموقع ذاته.

وقال ليخاتشيف للصحفيين "بالطبع، يمكن ​أن ⁠يؤثر أي تصعيد محتمل في الوضع العسكري على سير العمل. نحن ⁠نستعد ​لمثل هذا الاحتمال، ​لكننا نمضي قدما في الوقت الراهن بناء على ​سيناريو متفائل".