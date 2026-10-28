وأكد مكتب الحكومة المركزية في إقليم كاستيا لا مانشا الحصيلة الجديدة، بعدما أعلنت السلطات في وقت سابق مقتل 30 شخصا.

وحذر رئيس حكومة الإقليم، إيميليانو غارسيا باخي، من أن عدد القتلى "سيرتفع حتما"، مع مواصلة فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا.

ووقع الاصطدام قبيل التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب العاصمة مدريد، وفق خدمات الطوارئ الإسبانية.

وقال متحدث باسم الطوارئ لوكالة فرانس برس إن السلطات تحشد جميع الموارد المتاحة، بما يشمل فرق إطفاء وثلاث مروحيات ووحدتين متنقلتين للعناية المركزة.

وكان رئيس بلدية أوردا، مانويل غالان، قد أكد للتلفزيون الإسباني الرسمي وقوع تصادم بين قطارين وسقوط مصابين.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن "صدمته إزاء حادث القطارات الخطير"، مؤكدا أن فرق الطوارئ تعمل ميدانيا لمساعدة المتضررين.

وعبّر سانشيز عن تضامنه ودعمه للضحايا وعائلاتهم، فيما لم تتضح بعد أسباب الاصطدام.

وأكدت شركة إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية "أديف" وقوع الحادث، وأعلنت تعليق حركة القطارات على الخط فائق السرعة الذي يربط مدريد بجنوب البلاد.

ويأتي الحادث بعد أقل من عام على تصادم قطارين في بلدة آداموث، جنوبي إسبانيا، أسفر عن مقتل 46 شخصا.