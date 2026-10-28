وقال سانشيز إن "فرق الطوارئ تعمل ميدانيا لتقديم المساعدة للمتضررين"، معربا عن "تضامنه ودعمه" لجميع الضحايا وعائلاتهم.

وقُتل 10 أشخاص على الأقل في اصطدام قطارين سريعين، صباح الأربعاء، على بُعد نحو 150 كيلومترا جنوب مدريد، وفق ما أعلنته السلطات المحلية، محذّرة من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.

وقالت المتحدثة باسم سلطات إقليم كاستيا لا مانتشا، حيث وقع الحادث: "ثمة ما لا يقل عن عشرة قتلى، ومن الممكن أن يرتفع هذا العدد".

وكان رئيس بلدية أوردا، مانويل غالان، قد قال للتلفزيون الإسباني الرسمي (TVE): "تصادم قطاران، وهناك مصابون".

وأفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الإسبانية لوكالة فرانس برس بأن القطارين اصطدما قبيل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال المتحدث إن "جميع الموارد تُحشد حاليا"، بما يشمل "عدة فرق إطفاء وثلاث مروحيات ووحدتين متنقلتين للعناية المركزة".

وأكدت شركة إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية (أديف) وقوع الاصطدام، محذّرة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، من تعليق حركة القطارات على خط السكك الحديدية فائقة السرعة الذي يربط مدريد بجنوب البلاد.

ويأتي الحادث بعد أقل من عام على اصطدام قطارين في بلدة آداموث، جنوبي إسبانيا، أسفر عن مقتل 46 شخصا.