وقال وزير الداخلية الصربي إيفيتسا داتشيتش إن المهاجم قاصر كان يحمل سكينين، وإنه هاجم أحد أفراد قوات الدرك المكلفة بحراسة السفارة بعد منتصف الليل، فأصابه بجروح طفيفة في الوجه، قبل أن يطلق الشرطي النار عليه ويقتله دفاعا عن النفس.

وأضاف أن السلطات عززت الانتشار الأمني في مواقع رئيسية، بالتزامن مع التحقيق في ملابسات الهجوم.

وأوضح مكتب المدعي العام الأعلى في بلغراد أن شخصا يرتدي ملابس سوداء فتح باب كشك الحراسة خارج السفارة واندفع نحو الشرطي حاملا سكينين، ثم ألقى إحداهما باتجاهه، فأصابت خده الأيسر.

وسحب الشرطي سلاحه وأطلق عدة رصاصات على المهاجم، الذي توفي في المكان، وفق بيان النيابة.

وقال داتشيتش إن المهاجم يعتقد أنه من مدينة شاباتس غربي صربيا، وإن الأجهزة الأمنية كانت تراقبه، متهما إياه بتأييد تنظيم داعش ونشر رايته السوداء على حسابه في إنستغرام. وأضاف أنه ردد عبارة "الله أكبر" أثناء الاعتداء.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية وقوع ما وصفته بأنه "محاولة هجوم إرهابي" بالقرب من سفارتها في بلغراد.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة إكس، إن الشرطة المحلية قتلت المهاجم، وإن أيا من موظفي السفارة لم يُصب بأذى، موضحة أن البعثة كانت مغلقة وقت الحادث، وأن السلطات الصربية تتولى التحقيق.

وسبق أن شهد محيط السفارة هجوما في يونيو 2024، حين أصاب مهاجم مسلح بقوس ونشاب شرطيا صربيا كان يحرس المبنى، قبل أن يطلق الشرطي النار عليه ويقتله.