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نتائج أولية وحسم مؤجل

أظهرت استطلاعات الخروج تقاربا بين المعسكرين الرئيسيين، دون حسم الأغلبية البرلمانية. وتبقى تلك الاستطلاعات تقديرات منفصلة عن نتائج الفرز، التي تتغير مع احتساب مزيد من الأصوات.

ويتألف الكنيست من 120 مقعدا، فيما تشكل أغلبية الـ61 مقعدا الهدف الرئيسي للتحالفات الساعية إلى تشكيل حكومة.

ولا يعني تصدر حزب منفرد حسم هوية رئيس الوزراء المقبل، إذ تتوقف فرص تشكيل الحكومة على التفاهمات بين الأحزاب وقدرتها على تأمين التأييد البرلماني.

ماذا قال نتنياهو وآيزنكوت؟

قال نتنياهو إنه ينتظر "النتائج الكاملة" للانتخابات، بينما أعلن آيزنكوت أن إسرائيل "اختارت التغيير"، وتعهد بالسعي إلى تشكيل حكومة جديدة.

وفي مؤشر إلى بدء التحركات السياسية، أبدى رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس استعداده للانضمام إلى حكومة يترأسها آيزنكوت، وقال إنه تلقى اتصالات من المعسكرين.

وتتابع تغطية "سكاي نيوز عربية" هذه المواقف وتطوراتها، مع تقارير عن فرص تشكيل ائتلاف، واحتمالات حكومة الوحدة، وإمكانية العودة إلى الانتخابات إذا تعثرت المفاوضات.

وتظل أرقام المقاعد المعلنة أثناء الفرز أولية وقابلة للتغير، إلى حين اكتمال العد وإعلان النتائج الرسمية.