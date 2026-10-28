وبهذا التوزيع المؤقت، يبقى معسكر نتنياهو دون الأغلبية البرلمانية البالغة 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

وجاء التوزيع المؤقت للمقاعد على النحو التالي:

الليكود: 26 مقعدا.

يشار: 21 مقعدا.

القائمة المشتركة: 12 مقعدا.

حزب "معا": 12 مقعدا.

الديمقراطيون: 8 مقاعد.

إسرائيل بيتنا: 7 مقاعد.

يهدوت هتوراه: 7 مقاعد.

شاس: 7 مقاعد.

القوة اليهودية: 7 مقاعد.

الصهيونية الدينية–الهوية: 6 مقاعد.

القائمة العربية الموحدة "راعم": 7 مقاعد.

وتبقى الأرقام أولية وقابلة للتغير مع استمرار الفرز، خصوصا أصوات المظاريف المزدوجة، التي تشمل أصوات الجنود.

ولا يحسم تقدم معسكر نتنياهو هوية الحكومة المقبلة، إذ يتوقف تشكيلها على النتائج النهائية وقدرة الأحزاب على التوصل إلى تفاهمات ائتلافية.