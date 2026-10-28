وبحسب النتائج الجزئية التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، فإن فرز 72.4 بالمئة من صناديق الاقتراع، حتى الساعة 11:20 صباحا بالتوقيت المحلي، يشير إلى حصول معسكر نتنياهو على 54 مقعدا، مقابل 48 لمعسكر غادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، و18 للأحزاب العربية.

وبهذا التوزيع المؤقت، يبقى معسكر نتنياهو بحاجة إلى 5 مقاعد إضافية لبلوغ أغلبية الـ61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

ولا تزال 3 أحزاب دون عتبة الحسم البالغة 3.25 بالمئة: حزب جنود الاحتياط بنسبة 2.7 بالمئة، وحزب شعب إسرائيل بنسبة 1.6 بالمئة، وحزب الجمهور الحريدي بنسبة 0.2 بالمئة.

وتبقى النتائج جزئية وقابلة للتغير مع استمرار الفرز. وسيجري لاحقا احتساب الأصوات المدلى بها في مظاريف مزدوجة، بما فيها أصوات الجنود.

ولا يحسم التوزيع الحالي هوية الحكومة المقبلة، التي يتوقف تشكيلها على النتائج النهائية والتفاهمات بين الأحزاب.