ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن بيانات لجنة الانتخابات المركزية أن فرز 55.4 بالمئة من صناديق الاقتراع، حتى الساعة 7:43 صباحا بالتوقيت المحلي، يشير إلى حصول معسكر نتنياهو على 56 مقعدا، مقابل 49 لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، و15 للأحزاب العربية.

وتبقى هذه الأرقام أولية وقابلة للتغير، ولا تمثل التوزيع النهائي لمقاعد الكنيست. كما تُفرز لاحقا أصوات المظاريف المزدوجة، التي تشمل أصوات الجنود.

وبحسب التوزيع المؤقت، يحتاج معسكر نتنياهو إلى خمسة مقاعد إضافية لبلوغ أغلبية الـ61 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا.

وكان نتنياهو قد دعا إلى تشكيل حكومة يمينية، بينما دعا آيزنكوت منافسه إلى مغادرة الحياة السياسية، وتعهد بالعمل على تشكيل حكومة جديدة.

ولا يحسم تقدم أحد المعسكرين في الفرز الجزئي هوية الحكومة المقبلة؛ إذ يرتبط ذلك بالنتائج النهائية وقدرة الأحزاب على التوصل إلى تفاهمات ائتلافية.