وكانت ‌الحصة الأكبر ‌من ⁠الكلفة التشغيلية للحرب مخصصة لتعويض الذخائر المستخدمة، بما ⁠يزيد ‌على 29 مليار ⁠دولار، فضلا عن أكثر ⁠من 6 مليارات دولار لاستبدال ⁠العتاد العسكري.

ولم تكشف الأرقام بوضوح ما إذا كان ذلك يتضمن كلفة إصلاح الأضرار التي أصابت قواعد أميركية، نتيجة ‌هجمات إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة.