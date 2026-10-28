أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) اطلعت عليها "رويترز"، أن الجيش أنفق حتى الآن أكثر من 47 مليار دولار في الحرب على إيران، بزيادة تتجاوز 25 بالمئة مقارنة بتقدير الوزارة في يوليو الماضي.
وكانت الحصة الأكبر من الكلفة التشغيلية للحرب مخصصة لتعويض الذخائر المستخدمة، بما يزيد على 29 مليار دولار، فضلا عن أكثر من 6 مليارات دولار لاستبدال العتاد العسكري.
ولم تكشف الأرقام بوضوح ما إذا كان ذلك يتضمن كلفة إصلاح الأضرار التي أصابت قواعد أميركية، نتيجة هجمات إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة.