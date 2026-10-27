وألغيت جوازات السفر العائدة للمرشح الرئاسي البرازيلي، لكنه لم يكن سلم الوثائق للسلطات حتى بعد ظهر الثلاثاء.

ونقلت صحف ووسائل إعلام أميركية، من بينها "نيويورك تايمز" و"سي إن إن"، عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، قولهم إن بولسونارو غادر البرازيل بالفعل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أنها ستمنح بولسونارو وأفراد أسرته تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وستسمح لهم بدخول أراضيها، من دون أن تؤكد ما إذا كانوا في طريقهم إليها بالفعل.

وقال ​لولا دا سيلفا إنه "علم للتو أن ‌فلافيو بولسونارو غادر البلاد"، ووصف ‌ذلك ‌بأنه "أمر مخز"، موضحا أن منافسه في الانتخابات "كان عليه أن يبقى ويثبت براءته".

وتحقق الشرطة البرازيلية في شبهات فساد تلاحق فلافيو بولسونارو، على خلفية تمويل فيلم السيرة الذاتية "الحصان الأسود" عن والده الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يخضع للإقامة الجبرية بتهمة التخطيط لانقلاب.

وخسر بولسونارو (45 عاما) الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس اليساري المنتخب لولا دا سيلفا، ويفقد فلافيو حصانته البرلمانية عندما تنتهي فترة ولايته كعضو في مجلس الشيوخ في يناير المقبل.

ورغم تشكيكه في نتائج انتخابات الأحد وتعهده بالطعن فيها قضائيا، فإن حزبه الليبرالي وحلفاءه أقروا بالهزيمة، مما ساهم في تعميق عزلته السياسية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أيضا، أن بولسونارو يخضع للتحقيق في شأن صلات بمحام برازيلي متهم بغسل أكثر من مليار دولار ضمن مخطط احتيال.

ويقيم شقيقه إدواردو بولسونارو في الولايات المتحدة.

ونفت وزارة الأمن وسلطات الهجرة في الأرجنتين، الثلاثاء، تقارير إعلامية محلية تفيد بدخول بولسونارو أراضيها.