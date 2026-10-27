وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال من الصحفيين بشأن ما إذا كان سيقبل نتائج الانتخابات مهما كانت، إذ قال: «سأفعل ذلك، إذا كانت انتخابات نزيهة".

وسبق أن شكك ترامب مرارا في نزاهة العملية الانتخابية، وسعى من خلال الحكومة الفيدرالية إلى فرض مزيد من السيطرة على آليات إشراف الولايات على الانتخابات.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي أنه وجه وزارة العدل إلى رفع دعوى قضائية استباقية للطعن في التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا، في حال خسارة السيناتور الجمهوري الذي يشغل المقعد حاليا.

وفي سياق متصل، أكد ترامب أنه سيحتفظ بسلطة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريعات، حتى في حال تمكن الديمقراطيين من السيطرة على مجلس النواب خلال الانتخابات المقبلة.

وقال ترامب: "لدي سلطة قوية لاستخدام الفيتو. آمل ألا يحدث ذلك، لكن إذا حدث، فقد واجه العديد من الرؤساء هذا الوضع من قبل".

وأضاف: "عندما يكون لديك حق نقض قوي، ينتهي بك الأمر إلى التوصل لاتفاقات".