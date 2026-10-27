وجاء اتهام آيزنكوت على خلفية تصريحات أدلى بها نتنياهو وشخصيات أخرى من حزب "الليكود"، زعموا فيها أن الانتخابات "تتعرض للسرقة"، من دون تقديم أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.

وقال حزب آيزنكوت في بيان: "نتنياهو يشعر بالذعر، وبدأ يختلق القصص ويدعي أن الانتخابات تتعرض للسرقة. هذا ليس من قبيل المصادفة، فهو يمهد بالفعل للطعن في نتائج الانتخابات".

ودعا حزب "يشار" أنصاره إلى تحقيق فوز كاسح على حزب "الليكود"، بما لا يترك أي مجال أمام نتنياهو للتشكيك في النتائج أو الاعتراض عليها.

وأضاف الحزب في بيانه: "يجب أن يكون فارق الأصوات اليوم هائلا، وأن نحقق تقدما لا يمكن التلاعب به"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب الحزب، فإن تحقيق فارق كبير في الأصوات من شأنه أن يحول دون أي محاولة للتشكيك في نتائج الاقتراع.

مستويات مشاركة قياسية

وشهدت نسبة المشاركة في انتخابات الثلاثاء بإسرائيل مستويات قياسية إذ بلغت مع منتصف اليوم الانتخابي 44.9 في المئة، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية.

وبحسب دين ليفنه، القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، فإنه وبحلول الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي (12:00 توقيت غرينيتش)، أدلى 3.29 مليون إسرائيلي بأصواتهم، أي ما يعادل 44.9 في المئة من الناخبين المسجلين، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ أن بدأت اللجنة تسجيل هذه الإحصاءات في العام 1973.