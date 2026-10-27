ووفقا لبيانات نشرت الثلاثاء، أنفق الإسرائيليون 250.78 مليون شيكل (81.5 مليون دولار أميركي تقريبا) باستخدام بطاقات الدفع، خلال 3 ساعات فقط، من الساعة الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وسجل الإنفاق باستخدام بطاقات الدفع زيادة بنسبة 26.5 بالمئة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها خلال انتخابات "الكنيست" الخامس والعشرين، التي أجريت في الأول من نوفمبر 2022، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن شركة "شفا" (SHVA)، المسؤولة عن إدارة وتطوير نظام المدفوعات في إسرائيل.

وكشفت البيانات أن أكثر دقائق الصباح نشاطا في عمليات الدفع كانت عند الساعة 10:57.

وخلال 60 ثانية فقط، أنفق الإسرائيليون 2.39 مليون شيكل (نحو 776.5 ألف دولار أميركي)، من خلال تنفيذ أكثر من 11300 معاملة دفع.

نسبة مشاركة عالية

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية في الساعات الثلاث الأولى من صباح الثلاثاء 16.68 بالمئة، وفقا للجنة الانتخابات المركزية التي قالت إنها أعلى نسبة مشاركة تسجل في هذه المرحلة من التصويت منذ عام 1981.

وقال دين ليفنه، القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، في تصريح متلفز "بحلول الساعة العاشرة صباحا، كان أكثر من 1.2 مليون إسرائيلي قد أدلوا بأصواتهم. وبلغت نسبة المشاركة على مستوى البلاد 16.68 بالمئة".

ويحق لنحو 7.3 مليون شخص التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست السادس والعشرين، البالغ عددهم 120 عضوا، في الوقت الذي يبدو فيه المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المحك.

وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وحرب غزة التي أعقبته.