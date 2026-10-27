وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أفراد الأمن اعترضوا رجلا اقترب من غولان أثناء فعالية تهدف إلى تشجيع الناخبين الإسرائيليين على المشاركة في الانتخابات، وذلك بعد سقوط سكين كبيرة من ملابسه.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، في حين أرجع غولان الحادث إلى التحريض السياسي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن غولان قوله في أعقاب الحادث: "لن يثنينا التحريض والعنف. إن ما حدث هو نتيجة مباشرة لـ(آلة السموم) التي يديرها بنيامين نتنياهو".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد رفعت في وقت سابق مستوى التهديد الموجه ضد غولان إلى الدرجة الرابعة من أصل ست درجات.

وأعلن جهاز الأمن العام "الشاباك" الأحد، أنه سيتولى مسؤولية تأمين غولان، بتمويل من الدولة.

ويعد غولان أحد قادة معسكر المعارضة المناهض لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية التي بلغت نسبة المشاركة فيها في الساعات الثلاث الأولى من صباح الثلاثاء 16.68 بالمئة، وفقا للجنة الانتخابات المركزية التي قالت إنها أعلى نسبة مشاركة تسجل في هذه المرحلة من التصويت منذ عام 1981.

ويحق لنحو 7.3 مليون شخص التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست السادس والعشرين، البالغ عددهم 120 عضوا، في الوقت الذي يبدو فيه المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المحك.

وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وحرب غزة التي أعقبته.