وقال كاتس في منشور على حسابه في "إكس": "اليوم، يتعين على دولة إسرائيل أن تحسم خيارها بين نهجين أمنيين مختلفين: نهج هجومي يقوم على المبادرة والحسم، أو العودة إلى سياسة الاحتواء والاسترضاء".

وأضاف: "لقد عززنا أمن إسرائيل على نحو غير مسبوق. وجهنا ضربتين إلى إيران، وأزلنا تهديدات كانت تستهدف تدميرنا، ووسعنا الحدود الأمنية لدولة إسرائيل في لبنان وسوريا وغزة، بهدف حماية المستوطنات الإسرائيلية. كما نواصل تعزيز حدودنا الشرقية ومنطقة غور الأردن وتحصينهما".

وتابع قائلا إن "أعداء إسرائيل يشعرون بالقلق إزاء هذه القوة وهذا الإصرار، وعلى المواطنين الإسرائيليين دعم هذا النهج حتى نتمكن من استكمال المهمة".

واختتم مخاطبا الناخبين الإسرائيليين: "امنحونا القوة لمواصلة ما بدأناه وإنجاز المهمة حتى النهاية. اليوم نصوت من أجل التجديد".

من جهة ثانية، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء لدى إدلائه بصوته في القدس في الانتخابات التشريعية الإسرائيليين إلى التصويت "بالشكل الصحيح"، وذلك في ظل منافسة محتدمة.

ويتوافد الإسرائيليون بأعداد كبيرة إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي تشهد تقاربا كبيرا وفق استطلاعات الرأي وسط انقسامات حول مصير حياة نتنياهو السياسية.

وهاجم نتنياهو بعد إدلائه بصوته، الأحزاب العربية في إسرائيل محذرا من أنهم "يحاولون سرقة الانتخابات".

ووفق نتنياهو فإن ثلاثة مسؤولين بارزين في حزب عربي إسرائيلي اعتُقلوا في جنوب البلاد، وبحوزتهم مظاريف مليئة بالنقود.

لكن جهات انتخابية أوضحت أن هؤلاء الأشخاص "لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى مراكز الاقتراع"، وأنه جرى توقيفهم بالقرب من منازلهم وأن القضية لا تزال قيد التحقيق.

أما لجنة الانتخابات المركزية فأكدت أن "هذه حالة محصورة في منطقة محددة".