واعتبر خامنئي خلال لقائه بمحسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه يجب تحقيق مصالح الشعب الإيراني من خلال تنفيذ الشروط التي طرحها مسؤولو البلاد بهدف إنهاء الحرب والخروج من حالة "لا حرب ولا سلام"، وفق ما ذكرت وكالة فارس للأنباء.

كما أشار إلى ما وصفه بحماية الأمن الوطني والإقليمي من خلال "فرض الإدارة على مضيق هرمز".

من جانبه قال رضائي إن استراتيجية طهران تهدف "لتنظيم ترتيبات ترسي نظاما إقليميا نابعا من داخل المنطقة".