ونقل موقع i24news الإسرائيلي عن زيني قوله، إن الانتخابات الإسرائيلية "آمنة وسليمة وتخضع لرقابة مثيرة للإعجاب"، مشيرا إلى وجود تحديات ومحاولات للإضرار بالعملية الانتخابية.

وأضاف زيني في تصريح أن السلطات، بقيادة القاضي نوعام سولبرغ والشرطة الإسرائيلية، تنجح في التعامل مع هذه التحديات.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، إلى تسجيل طوابير انتظار طويلة في مراكز الاقتراع، موضحا أن الانتظار لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة ليس أمرا مريحا، لكنه يعكس إصرار أعداد كبيرة من المواطنين على عدم التنازل عن حقهم في التصويت.

إقبال على التصويت

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية في الساعات الثلاث الأولى من صباح الثلاثاء 16.68 بالمئة، وفقا للجنة الانتخابات المركزية التي قالت إنها أعلى نسبة مشاركة تسجل في هذه المرحلة من التصويت منذ عام 1981.

وقال دين ليفنه، القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، في تصريح متلفز "بحلول الساعة العاشرة صباحا، كان أكثر من 1.2 مليون إسرائيلي قد أدلوا بأصواتهم. وبلغت نسبة المشاركة على مستوى البلاد 16.68 بالمئة".

ويحق لنحو 7.3 مليون شخص التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست السادس والعشرين، البالغ عددهم 120 عضوا، في الوقت الذي يبدو فيه المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المحك.

وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وحرب غزة التي أعقبته.