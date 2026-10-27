وذكرت الشرطة البريطانية وممثلو الادعاء أنه وجهت تهمة الانخراط في سلوك من شأنه مساعدة جهاز مخابرات أجنبي للشباب محمد عبد الكريم (24 عاما)، بينما وجهت لنعمان الصغير (24 عاما) تهمة دخول مكان محظور بغرض الإضرار بالمملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يمثل المتهمان أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمواجهة التهم الموجهة إليهما.

وتعود الواقعة إلى الساعات الأولى من يوم 27 سبتمبر الماضي، عندما أوقفت السلطات 5 رجال بريطانيين خارج القاعدة العسكرية الواقعة في جنوب غرب إنجلترا.

وكانت قاذفات قنابل أميركية تستخدم قاعدة "فيرفورد" الجوية لتنفيذ غارات جوية على إيران، قبل أن يتم سحبها لأسباب أمنية بعد فترة وجيزة من واقعة الاعتقال.