بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية في الساعات الثلاث الأولى من صباح الثلاثاء 16,68 في المئة، وفقا للجنة الانتخابات المركزية التي قالت إنها أعلى نسبة مشاركة تسجل في هذه المرحلة من التصويت منذ العام 1981.
وقال دين ليفنه، القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، في تصريح متلفز "بحلول الساعة العاشرة صباحا، كان أكثر من 1,2 مليون إسرائيلي قد أدلوا بأصواتهم. وبلغت نسبة المشاركة على مستوى البلاد 16,68 في المئة".
وبدأ الإسرائيليون التصويت في الانتخابات البرلمانية، التي قد تمثل نقطة تحول بالنسبة للدولة المنقسمة بدرجة كبيرة والمعزولة دوليا.
ويحق لنحو 7.3 مليون شخص التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست السادس والعشرين، البالغ عددهم 120 عضوا، في الوقت الذي يبدو فيه المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المحك.
وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوب 2023، وحرب غزة التي أعقبته.