وذكرت الكنيسة أن القتلى جميعهم من ​المسيحيين، لكنها لم تخض في تفاصيل حول كيفية مقتلهم أو ‌الجهة التي تقف وراء الهجومين.

وتبادلت حكومة منطقة أوروميا ومصدر مرتبط بتحالف ‌متمرد يقاتل القوات ‌الحكومية في منطقة تيغراي بشمال البلاد الاتهام بشن الهجومين.

وقال المجمع المقدس لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية إن 14 مسيحيا قتلوا في مقاطعة ميرتي يوم ‌20 أكتوبر، ‌و46 في مقاطعة ⁠شيركا يوم 24 أكتوبر.

وأضاف بيان أصدرته الكنيسة الاثنين أنه تم إحراق أكثر من 20 ⁠منزلا ونقل أكثر ‌من 20 شخصا إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات خطيرة.

وقالت ⁠حكومة المنطقة إن تحالف المتمردين شن الهجومين ⁠في محاولة لإشعال صراع ديني، دون أن تقدم أدلة ​على ذلك.

وقال المصدر ⁠المرتبط بتحالف المتمردين ​إن حكومة منطقة أوروميا هي التي نفذت الهجومين، مستشهدا بمحادثات مع اثنين من السكان المحليين.