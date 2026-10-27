في ما يلي أبرز الأحزاب المتنافسة على مقاعد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، والتي تراجع عددها إلى 36 بعد انسحاب حزبين من السباق.

الليكود (التكتل)

الليكود هو حزب يميني يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يبلغ عدد مقاعده الحالية في الكنيست 32 من أصل 120.

وأمسك الحزب بالسلطة من دون انقطاع تقريبا منذ العام 2009، ويمزج بين النزعة القومية والليبرالية الاقتصادية.

يعد نتانياهو، وفقا لاستطلاعات الرأي، المرشح الأكثر شعبية داخل الليكود.

نشأ نتانياهو (77 عاما) في الولايات المتحدة، وهو معروف بمهارته في المناورة السياسية وبناء الائتلافات الحكومية، لكن استطلاعات رأي عدة تضع حزب الليكود متأخرا بفارق بسيط.

ويواجه نتانياهو انتقادات حادة لعدم تمكنه من منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي يعد الأكثر عنفا في تاريخ إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، قاد عمليات عسكرية واسعة في المنطقة، أولها في قطاع غزة، ثم ضد حزب الله ثم إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة.

يشار (مستقيم)

حزب وسطي يتزعمه الرئيس السابق لأركان الجيش غادي آيزنكوت الذي تولى منصب وزير بدون حقيبة في حكومة نتانياهو بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024.

وهو حزب جديد لا يملك أي مقاعد في الكنيست.

برز آيزنكوت المعروف بأسلوبه الهادئ وكلامه القليل، باعتباره المنافس الرئيسي الساعي لإسقاط نتانياهو. وأسس الحزب عام 2025، مركزا على هوية إسرائيل "اليهودية والديموقراطية" وتوحيد الإسرائيليين بعد الانقسامات الحادة التي شهدتها البلاد في عهد نتانياهو.

أحاط آيزنكوت نفسه بنواب سابقين من اليسار واليمين، إضافة إلى شخصيات مثل رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) السابق يورام كوهين، ورئيس مكتب نتانياهو السابق يوآف هوروفيتس.

تعهد آيزنكوت إنهاء الإعفاء من الخدمة العسكرية الممنوح لليهود المتشددين دينيا، وهي سياسة يدعمها نتانياهو وتثير استياء كثير من الإسرائيليين العلمانيين.

بياحد (معا)

تحالف من يمين الوسط يتزعمه رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت (2021-2022)، وهو رجل أعمال وابن لمهاجرين أميركيين.

وضم بينيت إلى حزبه زعيم المعارضة يائير لابيد الذي يرئس حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الوسطي الذي يشغل حاليا 24 مقعدا في الكنيست.

تعاون السياسيان سابقا في تشكيل الحكومة بين عامي 2021 و2022، وقررا خوض الانتخابات معا في قائمة واحدة بعدما اجتمعا على معارضة نتانياهو.

يصف بينيت نفسه بأنه يميني وسبق أن ارتبط بحركة الاستيطان في الضفة الغربية، لكنه يقدم نفسه في الانتخابات الحالية باعتباره سياسيا وسطيا علمانيا، بينما يقدّم شريكه لابيد نفسه كوسطي وعلماني.

"الديموقراطيون"

حزب يساري يتزعمه النائب السابق لرئيس الأركان يائير غولان. لديه 4 مقاعد حاليا في الكنيست (تحت راية حزب العمل).

جمع غولان حزب العمل الذي يعد تاريخيا أبرز أحزاب اليسار في إسرائيل، مع حزب ميريتس الذي فشل في تجاوز العتبة الانتخابية لدخول الكنيست في العام 2022.

يعد "الديموقراطيون" الحزب غير العربي الوحيد الذي يدعم حل الدولتين.

شاس

حزب متشدّد دينيا يتزعمه الوزير السابق أرييه درعي. عدد مقاعده في الكنيست يبلغ 11 مقعدا.

تأسس الحزب عام 1984 لتمثيل الناخبين اليهود الشرقيين (سفارديم) الذين تعود أصولهم إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يؤكد الحزب أنه يمثل الفئات الأكثر فقرا في المجتمع، وكان الحليف المفضل لنتانياهو في حكوماته الائتلافية.

يعارض الحزب بشدة تجنيد اليهود المتشددين دينيا في الجيش.



عوتسما يهوديت "القوة اليهودية"

حزب يميني متطرف يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. يبلغ عدد مقاعده في الكنيست، ستة مقاعد.

ضم نتانياهو هذا الحزب اليميني المتطرف إلى حكومته، بعدما كان يُستبعد سابقا بسبب مواقفه الشديدة التطرف.

وأثار بن غفير مرارا غضبا دوليا بسبب دعواته إلى استخدام العنف. وقد دعا أخيرا إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينيا كل ليلة في قطاع غزة.

يضع الحزب القضايا الأمنية في مقدمة أولوياته ويدعو إلى ضم الضفة الغربية.

دفع الحزب بقيادة بن غفير باتجاه إقرار قانون يسمح بتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة المدانين بهجمات دامية تُصنَّف على أنها "إرهاب" ضد إسرائيل.

"الصهيونية الدينية"

حزب يميني متطرف يتزعمه وزير المال بتسلئيل سموتريتش. عدد المقاعد في الكنيست يبلغ 7 مقاعد.

يعد الحزب من مكونات اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، ويدعو إلى ضم كامل الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، وتعزيز الطابع الديني اليهودي للدولة.

واستخدم سموتريتش منصبه كوزير للمال لإعطاء دفع للتوسّع الاستيطاني، وحجب عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

يهدوت هتوراة (يهودية التوراة)

حزب متشدد يتزعمه يعقوب آشر. يصل عدد المقاعد في الكنيست إلى 7 مقاعد.

يمثل الحزب اليهود المتدينين الأشكناز الذين تعود أصولهم إلى أوروبا، كما يعمل على منع فرض الخدمة العسكرية على طلاب المؤسسات الدينية اليهودية.

"إسرائيل بيتنا"

يتزعمه وزير الدفاع والخارجية والمال السابق أفيغدور ليبرمان. عدد مقاعده في الكنيست يبلغ 6 مقاعد

أسس ليبرمان، وهو مدير سابق لمكتب نتانياهو، الحزب القومي العلماني عام 1999، ويعتبر من الأحزاب المعارضة ويدعو لفصل الدين عن الدولة.

يتبنى مواقف متشدد بشأن الفلسطينيين لكنه يتمسك بالعلمانية.

تحالف "القائمة المشتركة"

هو تحالف يساري قومي من 3 أحزاب هي الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والتجمع الوطني الديموقراطي (بلد)، والحركة العربية للتغيير بزعامة يوسف جبارين. عدد المقاعد في الكنيست يبلغ 5 مقاعد.

تركز القائمة على الدفاع عن الأقلية العربية في إسرائيل ودعم حل الدولتين.

القائمة العربية الموحدة (راعم)

حزب عربي ذو توجه ديني، يتزعمه منصور عباس. عدد المقاعد في الكنيست يبلغ 5 مقاعد.

يدعو عباس إلى المساواة في الحقوق للأقلية العربية داخل إسرائيل.

يحتل المرتبة الثانية في القائمة نائب رئيس جهاز الامن القومي السابق يوآف سيغالوفيتش الذي يريد مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

ويدعو منصور عباس إلى ضمان المساواة في الحقوق للأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل نحو 20 في المئة من السكان.