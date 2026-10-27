وتضيف إصابة الجسر ضغطاً على شبكة التنقل في العاصمة الأوكرانية، التي تعرضت أيضاً لهجوم أوقع ضحايا وأضر بمرافق طبية ومبانٍ سكنية وتعليمية.

وكتب كليتشكو على تليغرام أن الجسر الجنوبي تعرض لضربة، مؤكداً تضرر تجهيزات المترو، دون تقديم تقييم هندسي مفصل لحجم الأضرار أو مدة إصلاحها.

وفي هجوم منفصل على كييف ليل الإثنين، أفادت رويترز، نقلاً عن السلطات الأوكرانية، بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين، في تحديث لحصيلة سابقة تحدثت عن 8 مصابين.

وطالت الأضرار منشأة تعليمية ومباني سكنية ومحطة مترو ومرافق طبية، فيما واصلت فرق الإنقاذ العمل في المواقع المتضررة.

وقال كليتشكو إن موجة انفجارية حطمت نوافذ في وحدة للعناية المركزة، ما يبرز تأثير الضربات في خدمات يحتاج إليها السكان خلال الهجمات نفسها.

وأفاد شاهد من رويترز بسماع انفجارات في كييف، صباح الثلاثاء، دون أن تتوافر فوراً تفاصيل كاملة عن مواقعها أو خسائرها.

وتأتي الهجمات مع استمرار الضربات الروسية بالصواريخ والمسيّرات، بينما تطالب كييف حلفاءها بتسريع إمدادات الدفاع الجوي.