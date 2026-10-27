وخلال تجمع انتخابي، قال ترامب، في إشارة إلى الحرب مع إيران: "أعلنا وقفا قصيرا لإطلاق النار، لم أكن أفضله كثيرا".

وأضاف: "اعتبرت أنه نوع من إضاعة الوقت، لكن من الأفضل أحيانا الاستماع إلى المتخصصين".

ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل إضافية بشأن الاتفاق، الذي انهار بعد فترة وجيزة من التوصل إليه، دون تحقيق أهدافه المعلنة، وفي مقدمتها إطلاق مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتعكس تصريحات ترامب تحولا في موقفه من الاتفاق، بعدما كان قد أشاد به عند الإعلان عنه في يونيو الماضي، واصفا إياه بأنه "يوم عظيم من أجل السلام العالمي".

وكان ترامب قد أعرب حينها عن أمله في أن يمثل وقف إطلاق النار "بداية عصر ذهبي جديد في الشرق الأوسط"، قبل أن تتجدد المواجهات العسكرية وتتعثر الجهود الدبلوماسية.